Роналду попросил «МЮ» о продаже. Он может перейти в «Рому»

Нападающий Криштиану Роналду не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он обратился к руководству с просьбой о продаже этим летом, если поступит достойное предложение.

Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, куда «МЮ» по итогам прошлого сезона не попал. При этом англичане не планируют отпускать Роналду.