Роналду попросил «МЮ» о продаже. Он может перейти в «Рому»

Рома тоже в ЛЧ играть не будет в следующем сезоне. Слухи по поводу переходов известных игроков крутятся каждый год. Но не всегда это заканчивается какими то изменениями
Нападающий Криштиану Роналду не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он обратился к руководству с просьбой о продаже этим летом, если поступит достойное предложение.
Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, куда «МЮ» по итогам прошлого сезона не попал. При этом англичане не планируют отпускать Роналду.
- Один из вариантов для Роналду – «Рома».
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.
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