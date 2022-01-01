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Роналду попросил «МЮ» о продаже. Он может перейти в «Рому»

Нападающий Криштиану Роналду не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед». Он обратился к руководству с просьбой о продаже этим летом, если поступит достойное предложение.

Португалец хочет играть в Лиге чемпионов, куда «МЮ» по итогам прошлого сезона не попал. При этом англичане не планируют отпускать Роналду.

  • Один из вариантов для Роналду – «Рома».
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
  • Рыночная стоимость 37-летнего португальца – 30 миллионов евро.

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Источник: The Times

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4735

    Красногорск_Фан 1 час назад

    Рома тоже в ЛЧ играть не будет в следующем сезоне. Слухи по поводу переходов известных игроков крутятся каждый год. Но не всегда это заканчивается какими то изменениями

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    Рейтинг: +1372

    Sedoi_Goblin 1 час назад

    Вернись в Спортинг,к истокам,так сказать.. Все тебя поймут..

    2
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    Рейтинг: +361

    кaстрюлька 1 час назад

    Не выдержит конкуренции с узбеком

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