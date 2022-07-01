«Такие люди редко рождаются в России». Тихонов – об Аршавине

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об эск-игроке «Зенита» Андрее Аршавине.

«Аршавин – талант, я за него. Такие люди рождаются в нашей стране редко. Это игрок с большой буквы, его высказывания – ничего страшного, мы все такие. Есть талант Аршавина, он гораздо сильнее многих наших футболистов», – сказал Тихонов.