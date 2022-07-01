«Такие люди редко рождаются в России». Тихонов – об Аршавине

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об эск-игроке «Зенита» Андрее Аршавине.
«Аршавин – талант, я за него. Такие люди рождаются в нашей стране редко. Это игрок с большой буквы, его высказывания – ничего страшного, мы все такие. Есть талант Аршавина, он гораздо сильнее многих наших футболистов», – сказал Тихонов.
- Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань».
- В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». После него это не удавалось никому.
- Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2008 году.
Источник: «Матч ТВ»