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«Такие люди редко рождаются в России». Тихонов – об Аршавине

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об эск-игроке «Зенита» Андрее Аршавине.

«Аршавин – талант, я за него. Такие люди рождаются в нашей стране редко. Это игрок с большой буквы, его высказывания – ничего страшного, мы все такие. Есть талант Аршавина, он гораздо сильнее многих наших футболистов», – сказал Тихонов.

  • Аршавин играл за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кайрат» и «Кубань».
  • В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». После него это не удавалось никому.
  • Аршавин занял 6-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2008 году.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +615

    чаппай 28 минут назад

    Как футболист - ваще боженька, я в 2009 году здесь во многом из-за него зарегистрировался, а как человек... Хз

    0
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    Рейтинг: +10888

    Алексей З 1 час назад

    Это просто смешно.
    Оба действующих сотрудника матч-тв ( Газпром-медиа ).
    Теперь с ответным словом Аршава должен выступить.
    На корню порядочность продали....
    Что же с людьми делается?!

    1
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    ...
    Рейтинг: +1178

    fakeid > Алексей З 1 час назад

    что именно рассмешило твоё рыло?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10888

    Алексей З > fakeid 1 час назад

    Можешь мне не писать.
    Я с петухами не общаюсь.
    Кукарекай с себе подобными.
    Крикни гы-гы-гы и слетится петушня.

    2
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    Рейтинг: +1178

    fakeid > Алексей З 1 час назад

    ты с ними не общаешься - ты им даёшь, пассив-бой тарасофский)

    0
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    Рейтинг: +1178

    fakeid 1 час назад

    "В 2009 году он забил «Ливерпулю» 4 гола на «Энфилде». Больше это не удавалось никому"

    враньё. он повторил рекорд 50-летней давности, или что-то в этом роде. кто-то уже забивал 4 на энфилде в прошлом веке. гуглите тщательнее, это ваша работа, а не моя)

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    Рейтинг: +1178

    fakeid > fakeid 1 час назад

    нашёл.

    "В 1946 году на «Энфилде» покер в ворота «Ливерпуля» оформил нападающий «Вулверхэмптона» Деннис Уэскотт. Этот рекорд оставался уникальным на протяжении 63 лет."

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