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«Нужно взять за жопу». Экс-агент Абрамов объяснил, как заставить Федуна выделять больше денег «Спартаку»

Владелец «Спартака» Леонид Федун мог бы выделять клубу больше денег. Это мнение бывшего агента Владимира Абрамова.

«Вы говорите одну и ту же мысль: что у «Спартака» будет хуже с деньгами, потому что Федун испытывает проблемы.

Не испытывает он проблемы. Его просто нужно как следует взять за жопу, чтобы он дал «Спартаку» столько, сколько надо. Или просто убрать его. И он все даст. У Федуна ничего не отбирают», – сказал Абрамов.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем москвичи по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
  • В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +10777

    Алексей З 6 минут назад

    Политика Бомбардира , как филиала Газпром-медиа , понятна.
    Абрамов говорит много, но здесь выкладываются только то что устраивает "хозяев" Бомбардира.
    Спартак в негативе - корм для Бомбардира.
    Не подавитесь !!!

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    Рейтинг: +2835

    acor94 > Алексей З 3 минуты назад

    А что негативного? Я был бы толькл рад, если б федун не жадничал и выделял больше денег.

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