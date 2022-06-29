«Нужно взять за жопу». Экс-агент Абрамов объяснил, как заставить Федуна выделять больше денег «Спартаку»

Владелец «Спартака» Леонид Федун мог бы выделять клубу больше денег. Это мнение бывшего агента Владимира Абрамова.

«Вы говорите одну и ту же мысль: что у «Спартака» будет хуже с деньгами, потому что Федун испытывает проблемы.

Не испытывает он проблемы. Его просто нужно как следует взять за жопу, чтобы он дал «Спартаку» столько, сколько надо. Или просто убрать его. И он все даст. У Федуна ничего не отбирают», – сказал Абрамов.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ.

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