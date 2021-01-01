Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
2 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

Тухель определился с ключевым игроком «Челси» в новом сезоне. Его еще нет в команде

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел переговоры с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Немец пообещал игроку, что он будет ключевым футболистом команды в новом сезоне.

Игроку интересен трансфер в «Челси».

  • «Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.
  • Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
  • Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
«Челси» купит Стерлинга на этой неделе (Адам Ньюсон)
«Челси» начал переговоры с «Манчестер Сити» по Стерлингу и Аке
В «Челси» определились с атакующей парой, которую хотят подписать летом
Источник: Evening Standard

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:22
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +1853

    моэм 4 минуты назад

    После того как "кинули" на бабки Абрамовича , бабала вЧелси стало столько , что они могут купить любого игрока мира , если тот согласится .

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11