Тухель определился с ключевым игроком «Челси» в новом сезоне. Его еще нет в команде

После того как "кинули" на бабки Абрамовича , бабала вЧелси стало столько , что они могут купить любого игрока мира , если тот согласится .
Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел переговоры с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Немец пообещал игроку, что он будет ключевым футболистом команды в новом сезоне.
Игроку интересен трансфер в «Челси».
- «Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.
- Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.
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