Тухель определился с ключевым игроком «Челси» в новом сезоне. Его еще нет в команде

Главный тренер «Челси» Томас Тухель провел переговоры с нападающим «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом. Немец пообещал игроку, что он будет ключевым футболистом команды в новом сезоне.

Игроку интересен трансфер в «Челси».

«Сити» оценивает флангового нападающего в 50-60 миллионов фунтов.

Стерлинг в прошлом сезоне забил 17 голов и сделал 9 ассистов в 47 матчах.

Его контракт с манчестерским клубом истекает в 2023 году.

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