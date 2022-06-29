В Серии А ввели «золотой матч». Его будут играть при равенстве очков у двух первых команд

Федерация футбола Италии внесла изменения в регламент Серии А.

Со следующего сезона в чемпионате Италии допускается проведение «золотого матча».

«Золотой матч» будет играться при условии, что две первые команды турнирной таблицы наберут одинаковое количество очков. Нововведение коснется только матча за чемпионство.

Если по итогам 90 минут «золотого матча» результат будет ничейным, команды выявят победителя в серии пенальти.

«Милан» – действующий чемпион Италии.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное