Френки де Йонг через несколько часов перейдет в «Манчестер Юнайтед» (Sport.es)

Трансфер полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» согласован. Сделка – вопрос нескольких часов, пишут в Испании.
Накануне сообщалось, что де Йонг не хочет покидать «Барселону».
- «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- В отличие от «Барселоны», «МЮ» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
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Источник: Sport.es