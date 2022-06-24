Кепа оценил вклад Абрамовича в успехи «Челси»

Вратарь «Челси» Кепа высказался о смене владельцев клуба.

«Абрамович вывел «Челси» в число сильнейших клубов в Европе.

Мы уверены, что амбиции новых владельцев будут такими же: они хотят, чтобы клуб продолжал бороться за все титулы», – сказал Кепа.

Российский бизнесмен владел «Челси» с 2003 года.

Новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.

Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

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