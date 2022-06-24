«Ман Сити» заплатит 45-50 миллионов за опорника «Лидса» Филлипса. Трансфер согласован

Полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс близок к переходу в «Манчестер Сити».

По информации Sky Sports, клубы согласовали трансфер 26-летнего опорника. Манчестерцы заплатят за него 45-50 миллионов фунтов.

С самим футболистом контракт еще не согласован.

Филлипс – воспитанник «Лидса». Он числится в клубе с 2010 года.

Рыночная стоимость англичанина – 50 миллионов евро.

Ранее он не захотел переходить в «МЮ».

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