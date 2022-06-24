Агент Языджи ищет новый клуб Юсуфу в Москве и предложил игрока «Динамо» (Максим Фридман)

Бывший полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи может продолжить карьеру в другом московском клубе.

«Чебеджи всеми силами пытается найти для Юсуфа новый клуб в российской столице после неудачных переговоров ЦСКА и «Лилля».

Насколько я знаю, агент Языджи предлагает услуги хавбека представителям «Динамо».

При этом бело-голубые не особо котируют турка, тем более за такие деньги (около 11 миллионов евро): в «Динамо» не очень понимают, на какой позиции может играть Языджи», – написал журналист Максим Фридман в телеграме.

ЦСКА арендовал Языджи зимой.

Хавбек забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.

Московский клуб не договорился с «Лиллем» о выкупе турка за 12 миллионов евро.

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