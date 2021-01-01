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Президент «ПСЖ»: «Больше никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи объявил о смене имиджевой стратегии клуба.

«Мечта – это одно, а реальность – другое. Больше не будет никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами.

Мы многого добились за 11 лет, но наша задача – становиться лучше каждый год.

Рассчитываем на большее от наших футболистов в следующем сезоне. Все они должны проявить себя на сто процентов.

Мы должны стать скромными. В приоритете теперь дисциплина на поле и за его пределами. Любой, кто захочет остаться в зоне комфорта и не будет сражаться, вылетит из клуба», – сказал Аль-Хелайфи.

  • В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
  • Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
  • Ожидается, что в скором времени команду вместо Маурисио Почеттино возглавит Кристоф Гальтье.

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Источник: CBS Sports

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Сегодня, 17:58
Комментарии5
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    Рейтинг: +1816

    Maxi_7 5 минут назад

    Так кто в этом "блеске" то виноват тебе...? Ты сам этот гадюшник и развёл, предлагая каждому второму проходимцу райские условия существования в этой самой зоне комфорта... а теперь, получается, заднюю даёшь и ещё обвиняешь других, что якобы игроки в этом виноваты...)) клоун просто, одним словом...

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    Рейтинг: +16016

    Cleaner 31 минуту назад

    У ПСЖ был блеск? Ржу ни могу!...)))

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    Рейтинг: +1295

    Artemka444 1 час назад

    Да посмотрим во что это обернётся!!))))

    0
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    Рейтинг: +3463

    Беспонтий 1 час назад

    золотые слова
    да кому нибудь в уши

    1
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    Рейтинг: +10270

    "supermax" 1 час назад

    припоздали

    0
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