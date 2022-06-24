Президент «ПСЖ»: «Больше никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи объявил о смене имиджевой стратегии клуба.

«Мечта – это одно, а реальность – другое. Больше не будет никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами.

Мы многого добились за 11 лет, но наша задача – становиться лучше каждый год.

Рассчитываем на большее от наших футболистов в следующем сезоне. Все они должны проявить себя на сто процентов.

Мы должны стать скромными. В приоритете теперь дисциплина на поле и за его пределами. Любой, кто захочет остаться в зоне комфорта и не будет сражаться, вылетит из клуба», – сказал Аль-Хелайфи.

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.

Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».

Ожидается, что в скором времени команду вместо Маурисио Почеттино возглавит Кристоф Гальтье.

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