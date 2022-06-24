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  • Президент «ПСЖ»: «Больше никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами»

Президент «ПСЖ»: «Больше никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами»

24 июня 2022, 17:58
5

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи объявил о смене имиджевой стратегии клуба.

«Мечта – это одно, а реальность – другое. Больше не будет никакого блеска. Мы не хотим выглядеть мажорами.

Мы многого добились за 11 лет, но наша задача – становиться лучше каждый год.

Рассчитываем на большее от наших футболистов в следующем сезоне. Все они должны проявить себя на сто процентов.

Мы должны стать скромными. В приоритете теперь дисциплина на поле и за его пределами. Любой, кто захочет остаться в зоне комфорта и не будет сражаться, вылетит из клуба», – сказал Аль-Хелайфи.

  • В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
  • Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
  • Ожидается, что в скором времени команду вместо Маурисио Почеттино возглавит Кристоф Гальтье.

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Источник: CBS Sports
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (5)
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"supermax"
1656083261
припоздали
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Беспонтий
1656083847
золотые слова да кому нибудь в уши
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Artemka444
1656084725
Да посмотрим во что это обернётся!!))))
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Maxi_7
1656089912
Так кто в этом "блеске" то виноват тебе...? Ты сам этот гадюшник и развёл, предлагая каждому второму проходимцу райские условия существования в этой самой зоне комфорта... а теперь, получается, заднюю даёшь и ещё обвиняешь других, что якобы игроки в этом виноваты...)) клоун просто, одним словом...
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ItalianFootball
1656141380
Да это клеймо теперь лет на 10 минимум.
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