«Мбаппе продлил контракт не из-за денег. «Реал» предлагал больше «ПСЖ». Аль-Хелайфи – о Килиане

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб. Килиан принял решение продлить контракт не из-за денег.

«Реал» предлагал ему больше, чем мы. Он наш игрок. У него были варианты в Англии, помимо «Реала», но он выбрал «ПСЖ», – сказал Аль-Хелайфи.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

В прошедшем сезоне француз забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

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