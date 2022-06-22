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  • «Мбаппе продлил контракт не из-за денег. «Реал» предлагал больше «ПСЖ». Аль-Хелайфи – о Килиане

«Мбаппе продлил контракт не из-за денег. «Реал» предлагал больше «ПСЖ». Аль-Хелайфи – о Килиане

22 июня 2022, 00:50
12

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб. Килиан принял решение продлить контракт не из-за денег.

«Реал» предлагал ему больше, чем мы. Он наш игрок. У него были варианты в Англии, помимо «Реала», но он выбрал «ПСЖ», – сказал Аль-Хелайфи.

  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
  • В прошедшем сезоне француз забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

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Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (12)
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Nikoo
1655853133
Ну ну, конечно
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DeStar
1655854550
ага)))) брата в заложники взяли или что?)
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ArReal
1655858080
Большего все смешит и раздражает, когда известные люди - нагло врут, особенно в тот момент, когда все и так всё ясно...
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Dgad
1655872992
Он еще сказал что зимой не продал его в Реал за 180 млн потому что был уверен что Мбапе продлит контракт...какой же бред, сам Килиан зимой давал интервью в котором говорил что хотел уйти из команды в Реал но ПСЖ не приняли предложение Реала...тут скорее сыграло роль в том что он остался давление со стороны властей на пацана, плюс пообещали все исправить( новый проект) плюс дали слово в принятии решений. Но к чему это приведет...мне кажется что в такой не конкурентной среде(чемпионате) где чтобы выигрывать тебе можно играть в пол ноги Мбапе остановится в развитии.
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ItalianFootball
1655881006
Серьезный человек, а такое говорит. Кроме приспешников ПСЖ верит кто-либо ? да и там далеко не все верят.
Ответить
Lipatoff
1655884151
И Макрон позвонил, чтобы просто поинтересоваться о его выборе)))
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_Kesh_Suntar_
1655892071
Ну все!,, теперь верю! )))
Ответить
житель СПб
1655904591
Конечно, не из-за денег! А из-за огромных денег!
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