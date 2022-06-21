Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

«Мбаппе продлил контракт не из-за денег. «Реал» предлагал больше «ПСЖ». Аль-Хелайфи – о Килиане

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

«Я с огромным уважением отношусь к «Реалу», это великий клуб. Килиан принял решение продлить контракт не из-за денег.

«Реал» предлагал ему больше, чем мы. Он наш игрок. У него были варианты в Англии, помимо «Реала», но он выбрал «ПСЖ», – сказал Аль-Хелайфи.

  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
  • В прошедшем сезоне француз забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Мбаппе объяснил, почему хотел уйти из сборной Франции после Евро-2020 2
Мбаппе после Евро-2020 не хотел играть за сборную Франции
«Бедный парень наверняка уже жалеет». Перес – о решении Мбаппе остаться в «ПСЖ» 5
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11