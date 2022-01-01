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«Он хочет хорошо зарабатывать». Орлов – о Дзюбе в «Фенербахче»

Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба решил продолжить карьеру в Турции из-за денег.

Сообщалось, что 33-летний россиянин близок к переходу в «Фенербахче», где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

«Нет, я не расстроился, что Дзюба переходит в «Фенербахче». Это его выбор. «Фенербахче» – очень популярный клуб, одна из лучших команд Турции. Болельщиков там всегда много, и это для Дзюбы вызов.

Пожелаем ему успехов. Дзюба еще мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать. У него другие цели.

Контракт 2,5 миллиона евро? Очень хороший контракт», – сказал Орлов.

  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Рыночная стоимость нападающего – 6 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 17:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +11535

    Вомбат 14 минут назад

    Геннадий Сергеич, если вас спрашивают верите ли вы, что Луна сделана из чугуна, и расстраивает ли это лично вас, не надо отвечать, что, конечно, верите, но вас это не расстраивает. Надо усомниться, что Луна сделана из чугуна. А если господин журналист спросит вас почему вы так думаете, скажите ему, что на Луну вряд ли хватит чугуну.

    0
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    Рейтинг: +16415

    paracetamol 17 минут назад

    Дзюба мог бы помочь российской команде, да Зенит не хочет, держит его чем-то за яи. Да и денег у них кот нагадил!

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    Рейтинг: +24957

    vladimir-7 1 час назад

    Гена, а ты тоже хочешь хорошо "зарабатывать", ничего не делая.

    0
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    Рейтинг: +7176

    серега кашин 2 часа назад

    очередной фейк

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