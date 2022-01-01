Геннадий Сергеич, если вас спрашивают верите ли вы, что Луна сделана из чугуна, и расстраивает ли это лично вас, не надо отвечать, что, конечно, верите, но вас это не расстраивает. Надо усомниться, что Луна сделана из чугуна. А если господин журналист спросит вас почему вы так думаете, скажите ему, что на Луну вряд ли хватит чугуну.
Спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба решил продолжить карьеру в Турции из-за денег.
Сообщалось, что 33-летний россиянин близок к переходу в «Фенербахче», где ему будут платить 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
«Нет, я не расстроился, что Дзюба переходит в «Фенербахче». Это его выбор. «Фенербахче» – очень популярный клуб, одна из лучших команд Турции. Болельщиков там всегда много, и это для Дзюбы вызов.
Пожелаем ему успехов. Дзюба еще мог бы помочь российской команде, но он хочет хорошо зарабатывать. У него другие цели.
Контракт 2,5 миллиона евро? Очень хороший контракт», – сказал Орлов.
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Рыночная стоимость нападающего – 6 миллионов евро.
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