Пять игроков «Рубина» пропустили матч с «Акроном» из-за травм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал футболистов, которые сейчас травмированы.
Из-за повреждений товарищескую встречу с «Акроном» (1:0) пропустили пять игроков казанской команды.
«Первая контрольная игра, большое количество новичков в разных состояниях. Кто-то начал раньше, кто-то начал позже.
Группа игроков отсутствует по микроповреждениям, ни у кого ничего серьезного.
Самошников, Лисакович, Иванов, Мусаев, Апшацев – у всех небольшие повреждения, поэтому решили не рисковать», – сказал Слуцкий.
- Состав «Рубина» на 1-й тренировочный сбор можно посмотреть здесь.
- В ФНЛ казанцы стартуют матчем против «Родины».
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: сайт «Рубина»