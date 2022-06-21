Пять игроков «Рубина» пропустили матч с «Акроном» из-за травм

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал футболистов, которые сейчас травмированы.

Из-за повреждений товарищескую встречу с «Акроном» (1:0) пропустили пять игроков казанской команды.

«Первая контрольная игра, большое количество новичков в разных состояниях. Кто-то начал раньше, кто-то начал позже.

Группа игроков отсутствует по микроповреждениям, ни у кого ничего серьезного.

Самошников, Лисакович, Иванов, Мусаев, Апшацев – у всех небольшие повреждения, поэтому решили не рисковать», – сказал Слуцкий.

Состав «Рубина» на 1-й тренировочный сбор можно посмотреть здесь.

В ФНЛ казанцы стартуют матчем против «Родины».

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