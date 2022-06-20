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  • Орлов назвал причину, по которой Бердыева не берут в российские клубы

Орлов назвал причину, по которой Бердыева не берут в российские клубы

20 июня 2022, 17:09
16

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Я не удивлен, что Бердыев не пригодился клубам РПЛ. Только сожалею по этому поводу. Он великолепный профессионал.

Но в силу того, что очень часто ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое в футболе, конечно, ничего не понимает, все его переговоры о работе срываются. Что ж, обидно.

Наш футбол только теряет. Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а наш тренер, зарекомендовавший себя, всем все доказавший, вынужден работать в Иране. Это парадоксы времени. И это неправильно.

Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают. Кто выиграл два раза чемпионат России с «Рубином»? Кто обыграл в Лиге чемпионов «Барселону», причем в то время, когда ее лидер Месси был в наилучшей форме? И другие звезды его окружали. Ну, о чем мы говорим...» – сказал Орлов.

  • Тренер две недели назад покинул «Кайрат».
  • Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
  • С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бердыев Курбан Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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Sancool
1655735147
Большая потеря для нашего чемпионата, так и есть
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Клаус
1655735540
Эх, с Ростовом не получилось чемпионство взять.
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NewLife
1655736510
Половина заметки - деза. Орлов плохой сплетник из-за маразма.
Ответить
nik55
1655736957
Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а когда брали в Зенит Семака он что был известный тренер ?
Ответить
Semargl18
1655737221
Бердыева не берут из-за того что он строит душный футбол.. В Спартаке играть от обороны это хреновая шутка...
Ответить
R_a_i_n
1655737486
Да что же тебе Спартак покоя не дает? Не о чем поговорить??
Ответить
JTherry
1655737691
"Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают..." ...приглашают в Кайрат и в Трактор из Ирана, что-то клубы стали не статусные, и не зовут его в клубы РПЛ работать, измельчал Бекиич, только братья по вере и зовут работать, "заграница ему поможет"...) может и правда, "неудобные вопросы перед начальством клубов" ставит..?
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серега кашин
1655741914
ТЕПЕРЬ ДОЛГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ТУ СЛУЧАЙНУЮ ПОБЕДУ
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нейтральныйкакникто
1655743846
А что скажешь о Черчесове ,здесь какая причина ??
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alefreddy
1655745267
У Бердыева был шанс он им не воспользовался что то Орел про это не говорит
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