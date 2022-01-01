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Орлов назвал причину, по которой Бердыева не берут в российские клубы

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Я не удивлен, что Бердыев не пригодился клубам РПЛ. Только сожалею по этому поводу. Он великолепный профессионал.

Но в силу того, что очень часто ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое в футболе, конечно, ничего не понимает, все его переговоры о работе срываются. Что ж, обидно.

Наш футбол только теряет. Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а наш тренер, зарекомендовавший себя, всем все доказавший, вынужден работать в Иране. Это парадоксы времени. И это неправильно.

Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают. Кто выиграл два раза чемпионат России с «Рубином»? Кто обыграл в Лиге чемпионов «Барселону», причем в то время, когда ее лидер Месси был в наилучшей форме? И другие звезды его окружали. Ну, о чем мы говорим...» – сказал Орлов.

  • Тренер две недели назад покинул «Кайрат».
  • Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».
  • С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 17:09
Комментарии12
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    Рейтинг: +23379

    JTherry 34 минуты назад

    "Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают..."
    ...приглашают в Кайрат и в Трактор из Ирана, что-то клубы стали не статусные, и не зовут его в клубы РПЛ работать, измельчал Бекиич, только братья по вере и зовут работать, "заграница ему поможет"...) может и правда, "неудобные вопросы перед начальством клубов" ставит..?

    0
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    Рейтинг: +8076

    R_a_i_n 37 минут назад

    Да что же тебе Спартак покоя не дает? Не о чем поговорить??

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1217

    Semargl18 41 минуту назад

    Бердыева не берут из-за того что он строит душный футбол.. В Спартаке играть от обороны это хреновая шутка...

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6982

    nik55 46 минут назад

    Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а когда брали в Зенит Семака он что был известный тренер ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +8076

    R_a_i_n > nik55 36 минут назад

    Да и сейчас что он известный тренер?)))

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +14462

    NewLife 53 минуты назад

    Половина заметки - деза. Орлов плохой сплетник из-за маразма.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +54

    Клаус 1 час назад

    Эх, с Ростовом не получилось чемпионство взять.

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +217

    Sancool 1 час назад

    Большая потеря для нашего чемпионата, так и есть

    4
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    Рейтинг: +2854

    FRZZ 1 час назад

    Я до сих пор помню гол Домингеса в ворота Барселоны.

    5
    Ответить
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    Рейтинг: +1131

    Дубина 1 час назад

    Срочно палату Гене

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +2854

    FRZZ > Дубина 1 час назад

    Нет, тут пожалуй Орлов прав.

    4
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    Рейтинг: +187

    Африк@нская 4yмa cвинeй > Дубина 1 час назад

    Зачёт. Ник оправдываешь на 1000%

    5
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