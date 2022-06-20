Орлов назвал причину, по которой Бердыева не берут в российские клубы

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского «Трактора».

«Я не удивлен, что Бердыев не пригодился клубам РПЛ. Только сожалею по этому поводу. Он великолепный профессионал.

Но в силу того, что очень часто ставит неудобные вопросы перед начальством клубов, которое в футболе, конечно, ничего не понимает, все его переговоры о работе срываются. Что ж, обидно.

Наш футбол только теряет. Смотрите, берут какого-то неизвестного тренера в московский «Спартак», а наш тренер, зарекомендовавший себя, всем все доказавший, вынужден работать в Иране. Это парадоксы времени. И это неправильно.

Бердыева приглашают в другие клубы. Потому что уважают. Кто выиграл два раза чемпионат России с «Рубином»? Кто обыграл в Лиге чемпионов «Барселону», причем в то время, когда ее лидер Месси был в наилучшей форме? И другие звезды его окружали. Ну, о чем мы говорим...» – сказал Орлов.

Тренер две недели назад покинул «Кайрат».

Бердыев – 2-кратный чемпион России с «Рубином».

С «Кайратом» тренер выиграл Кубок Казахстана.

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