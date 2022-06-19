«Люди работают круглосуточно». «МЮ» подтвердил переговоры по Френки де Йонгу

Руководитель «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил, что представители клуба работают над трансфером полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Официальные лица находятся в Барселоне, чтобы заключить сделку по де Йонгу. Работают круглосуточно. Я тоже не спал последние несколько дней», – сказал Арнольд.