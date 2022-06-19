«Люди работают круглосуточно». «МЮ» подтвердил переговоры по Френки де Йонгу

Руководитель «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил, что представители клуба работают над трансфером полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
«Официальные лица находятся в Барселоне, чтобы заключить сделку по де Йонгу. Работают круглосуточно. Я тоже не спал последние несколько дней», – сказал Арнольд.
- «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- В отличие от «Барселоны», «МЮ» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Paul, Manc Bald and Bred