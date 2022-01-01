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«Люди работают круглосуточно». «МЮ» подтвердил переговоры по Френки де Йонгу

Руководитель «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил, что представители клуба работают над трансфером полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Официальные лица находятся в Барселоне, чтобы заключить сделку по де Йонгу. Работают круглосуточно. Я тоже не спал последние несколько дней», – сказал Арнольд.

  • «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • В отличие от «Барселоны», «МЮ» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

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Источник: твиттер Paul, Manc Bald and Bred

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