Де Йонг ответил на вопрос о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Тебе всегда льстит, когда команды проявляют интерес, но сейчас я нахожусь в самом большом клубе в мире.
Я чувствую себя в «Барсе» хорошо, так что... никаких новостей», — сказал де Йонг.
- «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с клубом истекает в 2026 году.
Источник: твиттер Фабрицио Романо