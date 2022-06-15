Де Йонг ответил на вопрос о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Тебе всегда льстит, когда команды проявляют интерес, но сейчас я нахожусь в самом большом клубе в мире.

Я чувствую себя в «Барсе» хорошо, так что... никаких новостей», — сказал де Йонг.