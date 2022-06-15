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  • Де Йонг ответил на вопрос о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

Де Йонг ответил на вопрос о трансфере в «Манчестер Юнайтед»

15 июня 2022, 00:25
1

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал информацию об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Тебе всегда льстит, когда команды проявляют интерес, но сейчас я нахожусь в самом большом клубе в мире.

Я чувствую себя в «Барсе» хорошо, так что... никаких новостей», — сказал де Йонг.

  • «Барселона» оценивает де Йонга в 100 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона де Йонг Френки
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Lipatoff
1655256400
Барсе денег бы заработать лучше
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