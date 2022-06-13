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  • «Он стал бы отличным бойцом ММА». Дзюба провел тренировку с тренером бойца UFC Волкова

«Он стал бы отличным бойцом ММА». Дзюба провел тренировку с тренером бойца UFC Волкова

13 июня 2022, 21:00
6

Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался об Артеме Дзюбе после совместной тренировки.

«Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок.

Мы тренируемся с ним уже не в первый раз. Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо.

Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прям», – сказал Кияшко «СЭ».

  • Дзюба – свободный агент. Он провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

Фото: соцсети Дзюбы

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (6)
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3meeeD
1655144155
Рукопашный боец или однорукий бандит
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Fialet
1655146283
Точно, сила, выносливость, скорость. То есть тупо физподготовка. Техника в ММА примитивная, мастерством и не пахнет.
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SpartakMoskwa
1655146593
Он был стал отличным порно актером, как в футболист в европе не засветился, за то как актер получилось бы, там таких любят
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Andrew01
1655148748
ахахахахаха куда ему, он же после каждого столкновения корчится как-будто его убивают, особенно если попали по лицу, ощущение, что боец ММА ему с вертухи залепил в челюсть.
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R_a_i_n
1655182251
Боевой петух получится.
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