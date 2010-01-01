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«Он стал бы отличным бойцом ММА». Дзюба провел тренировку с тренером бойца UFC Волкова

Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался об Артеме Дзюбе после совместной тренировки.

«Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок.

Мы тренируемся с ним уже не в первый раз. Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо.

Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прям», — сказал Кияшко «СЭ».

  • Дзюба – свободный агент. Он провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1074

    Andrew01 26 минут назад

    ахахахахаха куда ему, он же после каждого столкновения корчится как-будто его убивают, особенно если попали по лицу, ощущение, что боец ММА ему с вертухи залепил в челюсть.

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    Рейтинг: +495

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Он был стал отличным порно актером, как в футболист в европе не засветился, за то как актер получилось бы, там таких любят

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    Рейтинг: +306

    Fialet 1 час назад

    Точно, сила, выносливость, скорость. То есть тупо физподготовка. Техника в ММА примитивная, мастерством и не пахнет.

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    Рейтинг: +511

    3meeeD 1 час назад

    Рукопашный боец или однорукий бандит

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    Рейтинг: +526

    fakeid 1 час назад

    прям мечта, чтобы дзюба после карьеры вышел на ринг и начистил губерниевское рыло

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    Рейтинг: +4366

    mopecekca > fakeid 1 час назад

    он туда работать пойдет, там таких любят

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