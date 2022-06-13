«Он стал бы отличным бойцом ММА». Дзюба провел тренировку с тренером бойца UFC Волкова

Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высказался об Артеме Дзюбе после совместной тренировки.

«Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок.

Мы тренируемся с ним уже не в первый раз. Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо.

Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прям», – сказал Кияшко «СЭ».

Дзюба – свободный агент. Он провел в «Зените» 7 сезонов.

Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

Игрок летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».

Фото: соцсети Дзюбы