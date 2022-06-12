Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещe рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для «Спартака». В клубе всe ужасно.

Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — сказал Канчельскис.