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  • Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом»

Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом»

12 июня 2022, 22:18
9

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещe рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для «Спартака». В клубе всe ужасно.

Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — сказал Канчельскис.

  • «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Салихова Зарема
Комментарии (9)
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АлексМак
1655062615
правильно
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ziborock
1655062912
Да надоел ты уже со своей Заремой! Сам как баба, неудивительно что жена к Михайлову убежала, видимо и её за**ал!
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JTherry
1655063086
Андрюха пошел ты нах..., хотя оттуда ты и не вылезал никогда, Стас Михайлов не даст соврать...)
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NewLife
1655067523
Если ты не можешь никак кончельских, причем тут Зарема, спроси у зюбы, он профи в этом деле.
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житель СПб
1655072049
Вполне обоснованные слова. И незачем его оскорблять за это - как некоторые спартаковцы делают. Лучше бы к таким словам прислушаться и практические выводы делать - но к этому там не готовы...
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SLADE2019
1655105339
Судя по тому, что маразм в клубе крепчает, Канчельскис прав. А новый тренер - это уже конкретная психиатрия.
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ilichkadr
1655109151
Андрей. Зарема ещё не занималась футболом, пока только реплики бросает. Вот когда она займется им по-настоящему, тогда завизжит не только свинарник, но и РПЛ с РФС, причём хором.
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Кузьмич на трибуне
1655138937
Зарема режет по живому. Женский взгляд на футбол-особый взгляд, всё что ей не нравится ей кажется произволом. Не вижу никакого смысла ругать её или осуждать. Ну нравится женщине говорить о Спартаке-пусть говорит. Главное что это нравится болельщикам Спартака. А особенно нравится руководству Спартака. Значит Зарема говорит то, о чём говорят в Спартаке.
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Vitaga
1655819112
есть старая басня -.... беда коль сапоги начнет тачать пирожник а печь пироги сапожник. в этом беда России. в Спартаке рулят абсолютные дилетанты не знающие футбол и не имеющие к нему никакого отношения. кроме вложенных и выкинутых на ветер денег. это кстати не только про футбол. у нас везде так. поэтому жопа всё больше
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