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Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещe рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для «Спартака». В клубе всe ужасно.

Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — сказал Канчельскис.

  • «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15893

    Cleaner 19 минут назад

    Зарема смешит и развлекает болельщиков других клубов. Пусть и дальше выступает. А мы ПОРЖОМ!...)

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    Рейтинг: +23212

    JTherry 31 минуту назад

    Андрюха пошел ты нах..., хотя оттуда ты и не вылезал никогда, Стас Михайлов не даст соврать...)

    0
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    Рейтинг: +3967

    ziborock 34 минуты назад

    Да надоел ты уже со своей Заремой! Сам как баба, неудивительно что жена к Михайлову убежала, видимо и её за**ал!

    1
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    Рейтинг: +162

    АлексМак 39 минут назад

    правильно

    0
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