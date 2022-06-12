Канчельскис: «Зарема позорит «Спартак». Ей надо заканчивать заниматься футболом»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.
«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещe рассказывают нам о футболе. Если честно, то уже не смешно — это большая беда для «Спартака». В клубе всe ужасно.
Что они делают со «Спартаком»… Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — сказал Канчельскис.
- «Спартак» возглавил 33-летний Гильермо Абаскаль.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: «Чемпионат»