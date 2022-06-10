Френки де Йонг согласился перейти в «МЮ». Он обиделся на «Барсу» из-за желания его продать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг стал ближе к трансферу в «Манчестер Юнайтед».
Готовность каталонского клуба продать игрока разочаровала его, поэтому голландец согласился на переход.
Теперь сторонам предстоит окончательно договориться об условиях сделки – испанцы хотят 80 миллионов евро сразу, англичане предлагают 60+20.
Ожидается, что 25-летний хавбек сменит команду до конца июня.
- В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
- Он знаком с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по совместной работе в «Аяксе».
Источник: Sport.es