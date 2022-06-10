Френки де Йонг согласился перейти в «МЮ». Он обиделся на «Барсу» из-за желания его продать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг стал ближе к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Готовность каталонского клуба продать игрока разочаровала его, поэтому голландец согласился на переход.

Теперь сторонам предстоит окончательно договориться об условиях сделки – испанцы хотят 80 миллионов евро сразу, англичане предлагают 60+20.

Ожидается, что 25-летний хавбек сменит команду до конца июня.