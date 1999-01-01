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Френки де Йонг согласился перейти в «МЮ». Он обиделся на «Барсу» из-за желания его продать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг стал ближе к трансферу в «Манчестер Юнайтед».

Готовность каталонского клуба продать игрока разочаровала его, поэтому голландец согласился на переход.

Теперь сторонам предстоит окончательно договориться об условиях сделки – испанцы хотят 80 миллионов евро сразу, англичане предлагают 60+20.

Ожидается, что 25-летний хавбек сменит команду до конца июня.

  • В прошедшем сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.
  • Он знаком с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом по совместной работе в «Аяксе».

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +564

    Lipatoff 53 минуты назад

    Переход только на пользу будет, обеим сторонам, в МЮ сможет быть основным в полузащите, а у Барсы будет Кессье, зп ведомость разгрузят, деньги на трансфер Левы появятся... просто идеальное решение. Если ещё Депая, Лангле и Мартина мать его Братвайта продадут будет просто идеально

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