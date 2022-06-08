Игнатов назвал самого веселого футболиста «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о влиянии легионеров на команду.

— Где тебе комфортнее играть, ближе к атаке или в опорной зоне?

— Без разницы. Я многому научился. Буду играть там, где поставит тренер.

— Как ты отдыхаешь от футбола? Есть ли хобби?

— Провожу отпуск, как и все: гуляю с друзьями, семьей. Я не привередлив. На даче, например, клубника взошла, собирал уже.

— Что приносят легионеры в команду?

– Музыку, настроение. Многое идет от них. У них другой менталитет, другие интересы. Шамар принес свою музыку, достаточно специфическую для нас. Он один из самых веселых в раздевалке. Открытый человек, всегда улыбается на поле. У него большой позитив.