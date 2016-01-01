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Игнатов назвал самого веселого футболиста «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о влиянии легионеров на команду.

— Где тебе комфортнее играть, ближе к атаке или в опорной зоне?

— Без разницы. Я многому научился. Буду играть там, где поставит тренер.

— Как ты отдыхаешь от футбола? Есть ли хобби?

— Провожу отпуск, как и все: гуляю с друзьями, семьей. Я не привередлив. На даче, например, клубника взошла, собирал уже.

— Что приносят легионеры в команду?

– Музыку, настроение. Многое идет от них. У них другой менталитет, другие интересы. Шамар принес свою музыку, достаточно специфическую для нас. Он один из самых веселых в раздевалке. Открытый человек, всегда улыбается на поле. У него большой позитив.

  • Николсон куплен у бельгийского «Шарлеруа» зимой.
  • В 15 матчах за «Спартак» Николсон забил 8 голов, сделал 2 ассиста.
  • Игрок стоит 7,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 20:56
Комментарии1
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    Рейтинг: +15831

    Cleaner 31 минуту назад

    Самый веселый игрок Спартака - ЗАРЕМА!...)

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