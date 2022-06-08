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В «Локомотиве» объяснили подписание Раконьяца низким ростом команды

Генеральный директор «Локомотива» Томас Цорн пояснил, зачем клуб подписал нападающего Марко Раконьяца. Дело в росте.

— Первый новичок «Локо» на следующий сезон — черногорский нападающий Марко Раконьяц. Почему решили его купить?

— У нас нет такого, что нам предлагают футболистов, а мы потом выбираем. Мы от этого давно отошли. Сейчас мы совместно с тренерским и селекционным штабом определяем, какая позиция требует усиления. В приглашении Марко ключевую роль сыграло то, что у нас низкая команда — практически нет высоких игроков. Нам нужен был высокий игрок в штрафной, который может замкнуть головой подачу с фланга или исполнить после углового. То, что на летнее трансферное окно такой игрок — наша главная цель, поняли еще зимой.

Том Рейнольдс начал собирать данные по всему миру, указав ключевые характеристики нужного нам игрока: рослый, быстрый, молодой и с хорошей игрой головой. В итоге нашлось 6-7 футболистов. Следующим шагом был живой просмотр кандидатов. После него в нашем списке осталось 2-3 футболиста. На совете, в который вхожу я, тренерский штаб и селекционеры, было принято совместное решение, что Марко — тот, кто нам нужен.

  • Сообщалось, что сумма трансфера составит 2,5 миллиона евро.
  • Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
  • Форвард выбрал 77-й игровой номер.

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +48

    Клаус 1 час назад

    Такое ощущение что наигрались ФИФА2022 и оттуда ищут))

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