Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что «Спартак» может пригласить Курбана Бердыева.
«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации.
Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», – сказал Губерниев.
- В понедельник Бердыев покинул «Кайрат».
- «Спартак» с декабря 2021 года возглавляет Паоло Ваноли.
- Под руководством итальянца команда впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»