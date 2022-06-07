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Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

7 июня 2022, 17:16
10

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что «Спартак» может пригласить Курбана Бердыева.

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации.

Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», – сказал Губерниев.

  • В понедельник Бердыев покинул «Кайрат».
  • «Спартак» с декабря 2021 года возглавляет Паоло Ваноли.
  • Под руководством итальянца команда впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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portero
1654611917
Сядь на весло и веслом тебе по жбану, настоящий гребец "губер" должен так получать каждый день, чтоб мозг работал....
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"supermax"
1654612027
Это что анонс? Ахах
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nik55
1654612997
ты видно на биатлоне голову застудил
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Lipatoff
1654613277
Что что, а с юмором у него в порядке)))
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NewLife
1654613309
Нет уж, все будут рады, если возглавишь синит, ты очень подходишь этому дутому чемпиону.
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Garrincha58
1654617226
в биатлоне есть Спартак??? тогда может быть и то носильщиком винтовок
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САДЫЧОК
1654618872
Приспособленец ! Гнать по дальше от спорта этого типа !
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paracetamol
1654619748
Согласен. Пасти свиней - дело не хитрое.
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житель СПб
1654624955
Печальные симптомы...
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