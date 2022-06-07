Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что «Спартак» может пригласить Курбана Бердыева.

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации.

Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», – сказал Губерниев.