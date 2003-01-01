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Губерниев: «Даже я могу возглавить «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на новость, что «Спартак» может пригласить Курбана Бердыева.

«Когда нет иностранных тренеров фактически или их участие в наших спортивных мероприятиях сведено к минимуму, то могут быть любые комбинации.

Поэтому я ничему не удивлюсь. И Карпин может возглавить «Спартак», и Юран, и даже я могу возглавить красно-белых. Но это вряд ли», – сказал Губерниев.

  • В понедельник Бердыев покинул «Кайрат».
  • «Спартак» с декабря 2021 года возглавляет Паоло Ваноли.
  • Под руководством итальянца команда впервые с 2003 года выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +16847

    Garrincha58 25 минут назад

    в биатлоне есть Спартак??? тогда может быть и то носильщиком винтовок

    1
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    Рейтинг: +15801

    Cleaner 54 минуты назад

    А что, вполне может возглавить. Губерниев трындит не хуже самой Заремы!..)

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +497

    fakeid 1 час назад

    ты можешь только одолжить лыжу у биатлонистов и засунуть себе в ж0пу

    3
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    Рейтинг: +14232

    NewLife 1 час назад

    Нет уж, все будут рады, если возглавишь синит, ты очень подходишь этому дутому чемпиону.

    3
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    Рейтинг: +561

    Lipatoff 1 час назад

    Что что, а с юмором у него в порядке)))

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +6869

    nik55 1 час назад

    ты видно на биатлоне голову застудил

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    Рейтинг: +382

    шахта Заполярная > nik55 53 минуты назад

    Биатлон лишь усугубил, а так это с рождения.

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    Рейтинг: +10070

    "supermax" 1 час назад

    Это что анонс? Ахах

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    Рейтинг: +65267

    portero 1 час назад

    Сядь на весло и веслом тебе по жбану, настоящий гребец "губер" должен так получать каждый день, чтоб мозг работал....

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