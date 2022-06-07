Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить пять игроков

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет серьезно усилить состав команды.

В планах голландского специалиста подписать пять новичков.

Главная трансферная цель – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Помимо него, тен Хаг намерен купить еще одного хавбека. В списке интересов – Калвин Филлипс («Лидс») и Деклан Райс («Вест Хэм»).

Также «МЮ» претендует на Н'Голо Канте из «Челси», но его переход маловероятен.

Среди нападающих «Юнайтед» следит за Дарвином Нуньесом из «Бенфики».