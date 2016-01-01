Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по ногам
Тест: угадай футболиста по ногам
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?

Тен Хаг попросил «Манчестер Юнайтед» купить пять игроков

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет серьезно усилить состав команды.

В планах голландского специалиста подписать пять новичков.

Главная трансферная цель – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Помимо него, тен Хаг намерен купить еще одного хавбека. В списке интересов – Калвин Филлипс («Лидс») и Деклан Райс («Вест Хэм»).

Также «МЮ» претендует на Н'Голо Канте из «Челси», но его переход маловероятен.

Среди нападающих «Юнайтед» следит за Дарвином Нуньесом из «Бенфики».

Новости по теме
Мбаппе – самый дорогой игрок мира по версии CIES. Месси и Роналду – вне топ-100 7
Де Лигт – главная трансферная цель «МЮ» среди защитников. Отступные – 125 миллионов 1
Матич перейдет из «МЮ» в «Рому». Он хочет играть под руководством Моуринью 1
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:24
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2721

    acor94 53 минуты назад

    Второго ДеЙонга выпишите бесплатно, в придачу))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11