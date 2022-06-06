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Гвардиола высказался о возможном переходе Левандовски из «Баварии» в «Барселону»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный переход нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

«Он сможет адаптироваться в любом клубе. Но я не знаю, сможет ли «Барса» подписать его из-за финансовой ситуации и отпустит ли его «Бавария», – сказал Гвардиола.

  • Чтобы купить Левандовски, «Барсе» нужно снизить его зарплату и сумму трансфера в три раза.
  • В прошедшем сезоне поляк забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

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Источник: Marca

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