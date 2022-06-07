Гвардиола высказался о возможном переходе Левандовски из «Баварии» в «Барселону»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал возможный переход нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

«Он сможет адаптироваться в любом клубе. Но я не знаю, сможет ли «Барса» подписать его из-за финансовой ситуации и отпустит ли его «Бавария», – сказал Гвардиола.