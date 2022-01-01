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«Дали себя одурачить». Флик – о матче с Италией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подытожил матч первого тура Лиги наций против Италии (1:1).

«Первые 15 минут все было нормально, после этого мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить. Из положительных моментов – команда смогла отыграться после пропущенного гола», – приводит слова Флика «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RTL.

  • Флик принял команду в прошлом году.
  • Тренер брал Лигу чемпионов с «Баварией».
  • В 2024 году Германии предстоит принимать Евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +11850

    DeStar 1 час назад

    ой сами играли хреново, италия была лучше , потом что хотя бы быстрее, организованнее и качественнее, как команда
    У вас что санэ что этот.. а гнабри это аватарка в википедии под - "тупой бегунок" - по сравнению с ним бэйл это создатель футбола и божество
    Вообще зерошный футболист, навесить ударить не может как не пытается)
    центр дно, в такую сборку и кросса вызвать можно

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