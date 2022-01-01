«Дали себя одурачить». Флик – о матче с Италией

ой сами играли хреново, италия была лучше , потом что хотя бы быстрее, организованнее и качественнее, как команда
У вас что санэ что этот.. а гнабри это аватарка в википедии под - "тупой бегунок" - по сравнению с ним бэйл это создатель футбола и божество
Вообще зерошный футболист, навесить ударить не может как не пытается)
центр дно, в такую сборку и кросса вызвать можно
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подытожил матч первого тура Лиги наций против Италии (1:1).
«Первые 15 минут все было нормально, после этого мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить. Из положительных моментов – команда смогла отыграться после пропущенного гола», – приводит слова Флика «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RTL.
- Флик принял команду в прошлом году.
- Тренер брал Лигу чемпионов с «Баварией».
- В 2024 году Германии предстоит принимать Евро.