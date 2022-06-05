«Дали себя одурачить». Флик – о матче с Италией

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подытожил матч первого тура Лиги наций против Италии (1:1).

«Первые 15 минут все было нормально, после этого мы немного сбились с ритма и дали себя одурачить. Из положительных моментов – команда смогла отыграться после пропущенного гола», – приводит слова Флика «Спорт-Экспресс» со ссылкой на RTL.