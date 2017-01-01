«Спартак» начал праздновать 100-летие на Москва-реке. Федун участвует

Боже, сколько бомжатской ненавести. У людей праздник, но они своими зловониями его всячески пытаются испаганить.
«Спартак» сегодня празднует 100-летие на борту лайнера, следующего по Москва-реке. В торжестве принимают участие и болельщики.
«Леонид Арнольдович Федун, Лука Каттани, легенды и ветераны красно-белых запускают празднование 100-летия «Спартака», – сообщил клуб.
- «Спартаку» исполнилось 100 лет в апреле.
- В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал 10-м.
- «Спартак» на прошлой неделе впервые с 2003 года взял Кубок России.