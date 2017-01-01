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«Спартак» начал праздновать 100-летие на Москва-реке. Федун участвует

«Спартак» сегодня празднует 100-летие на борту лайнера, следующего по Москва-реке. В торжестве принимают участие и болельщики.

«Леонид Арнольдович Федун, Лука Каттани, легенды и ветераны красно-белых запускают празднование 100-летия «Спартака», – сообщил клуб.

  • «Спартаку» исполнилось 100 лет в апреле.
  • В минувшем сезоне РПЛ клуб финишировал 10-м.
  • «Спартак» на прошлой неделе впервые с 2003 года взял Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +512

    (Меня за банили) 24 минуты назад

    Боже, сколько бомжатской ненавести. У людей праздник, но они своими зловониями его всячески пытаются испаганить.

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    Рейтинг: +1420

    Alex Y 45 минут назад

    Хоть кубок выиграли на 100летие) Поздравляю!!!

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    Рейтинг: +512

    (Меня за банили) > Alex Y 21 минуту назад

    Сенькью вери матч!!!

    0
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    Рейтинг: +760

    БеZуМныЙ 1 час назад

    Знатно Зенит поздравил хряков со столетием пищевика со счетом 7-1.

    0
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    Рейтинг: +512

    (Меня за банили) > БеZуМныЙ 26 минут назад

    Надеюсь тебе в этом году фейс поправят. Реально... надоел.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3006

    Беспонтий 1 час назад

    хотел мило подгадить
    но извините сорвался

    --------------------
    Nautilus Pompilius — Титаник

    " Я видел секретные карты,
    Я знаю, куда мы плывём.
    Капитан, я пришёл попрощаться с тобой, с тобой
    И твоим кораблём.
    Я спускался в трюм, Я беседовал там с Господином — начальником крыс.
    Крысы сходят на берег
    В ближайшем порту
    В надежде спастись.

    На верхней палубе играет оркестр,
    И пары танцуют фокстрот,
    Стюард разливает огонь по бокалам
    И смотрит, как плавится лёд.
    Он глядит на танцоров, забывших о том,
    Что каждый из них умрёт.

    Припев: Но никто не хочет и думать о том,
    Пока «Титаник» плывёт.
    Никто не хочет и думать о том,

    Пока, пока «Титаник» плывёт."




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    Рейтинг: +14193

    NewLife > Беспонтий 52 минуты назад

    *** Когда вам кажется, что никакой надежды уже нет, вспомните про омаров, которые находились в аквариуме ресторана на «Титанике». Вперед Спартак !

    0
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    Рейтинг: +3006

    Беспонтий > NewLife 47 минут назад

    несуразность поспешного ответа всегда свидетельствует о
    чувстве вины за содеянное

    2
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    Рейтинг: +185

    Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    С дельфинами ?

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