«Спартак» начал праздновать 100-летие на Москва-реке. Федун участвует

«Спартак» сегодня празднует 100-летие на борту лайнера, следующего по Москва-реке. В торжестве принимают участие и болельщики.

«Леонид Арнольдович Федун, Лука Каттани, легенды и ветераны красно-белых запускают празднование 100-летия «Спартака», – сообщил клуб.