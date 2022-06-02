Дед Адамова: «В «Зените» можно и посидеть. Почему надо жалеть о переходе?»

Хайдар Алханов, дед защитника «Зенита» Арсена Адамова, не видит проблемы в том, что его внук редко играет после перехода в петербургский клуб.

– Не жалеет ли Арсен о переходе в «Зенит»?

– Почему надо жалеть, что перешел в «Зенит»? Это же не в «Уфу» или «Арсенал». В «Зените» можно и посидеть. Всему свое время.

Конечно, Арсен переживает. Хочет играть, но от него все зависит. Шанс ему дадут. Надеюсь, что он его не упустит.

Арсен уже дома. Я с ним каждый день вижусь. Он готовится серьезно. Думаю, что будет пробивать себе место в «Зените».

– Может ли Арсен уйти в аренду?

– Пока об этом речи не идет. Все в жизни может быть, но мы даже не разговаривали на эту тему.

– Даже из «Урала» не звонили?

– Мне никто не звонил. Ему тоже, по-моему.

– Значит, никаких предложений пока нет?

– Какие могут быть предложения? Арсен надеется, что все-таки пробьет себе место в составе «Зенита». Он же очень мало времени там побыл.

– Был ли у Арсена какой-то разговор с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком по поводу его будущего?

– У них постоянно бывают разговоры. Семак в него очень верит, насколько я знаю со слов Арсена и других людей. Думаю, что руководство «Зенита» тоже доверяет Арсену и надеется, что он себя еще проявит.

В «Урале» его показатели, как защитника, были лучшие в России. Дело в том, что на его позиции в «Зените» играют сборники. Тяжело, конечно. Конкуренция очень сильная. Но ничего, всему свое время.

Адамов в январе перешел из «Урала» в «Зенит» за 5 миллионов евро.

С тех пор он провел 6 матчей (260 минут).

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