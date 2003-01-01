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Грановская близка к уходу из «Челси». Ее может заменить спортивный директор «Атлетико»

Будущее Марины Грановской на посту директора «Челси» оказалось под вопросом.

Высока вероятность, что она покинет лондонский клуб в конце августа.

Заменить Грановскую может спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта.

При этом увеличится влияние главного тренера Томаса Тухеля на решения по трансферам.

  • С 2003 года «Челси» владел россиянин Роман Абрамович.
  • В конце мая новым владельцем клуба стал американец Тодд Боли и его партнеры.
  • Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.
  • Грановская работает в «Челси» с 2013 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Bild

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