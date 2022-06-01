«Манчестер Юнайтед» – самая посещаемая команда минувшего евросезона

На домашние игры «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии в минувшем сезоне ходили в среднем 73150 зрителей. Это максимальный показатель в Европе.

Вторым по средней посещаемости в чемпионате оказался «Арсенал» (59776 зрителей в среднем за матч). Третий – «Вест Хэм» (58367).

«МЮ» по итогам сезона не вышел в Лигу чемпионов.

В новый сезон манчестерцы вступят с новым главным тренером Эриком тен Хагом.

АПЛ стартует в августе.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?