«Манчестер Юнайтед» – самая посещаемая команда минувшего евросезона

На домашние игры «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии в минувшем сезоне ходили в среднем 73150 зрителей. Это максимальный показатель в Европе.
Вторым по средней посещаемости в чемпионате оказался «Арсенал» (59776 зрителей в среднем за матч). Третий – «Вест Хэм» (58367).
- «МЮ» по итогам сезона не вышел в Лигу чемпионов.
- В новый сезон манчестерцы вступят с новым главным тренером Эриком тен Хагом.
- АПЛ стартует в августе.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Metaratings