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  • Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи» и «Нижний Новгород»

Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи» и «Нижний Новгород»

30 мая 2022, 20:41
16

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о теории, что отдельные команды якобы специально проигрывают петербуржцам.

«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород».

Однако судя по тому, что «Сочи» отнял пять очков у «Зенита», Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это всe больше такие заговоры.

И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. Но в целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать.

И с Дмитрием Андреевым [спортивным директором «Оренбурга»] тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер Марцел Личка. И я рад, что он сумел вывести эту команду в РПЛ.

Поэтому, думаю, что эти досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны. Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то еще что-то», – сказал Аршавин.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (16)
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spam2009
1653933890
Аршавин режим Ванги что ли включил?
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R_a_i_n
1653934225
Об этом только ленивый не говорит уже. Газпром-мечты сбываются)
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Ганнибал Лектор
1653935146
На редкость адекватные мысли, молодец Андрей Сергеевич. Только никому ты ничего не докажешь
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NewLife
1653937285
"Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то еще что-то», – сказал Аршавин." Сказав это, возьмется ли Аршавин утверждать, что работа судей не влияет на результат игр. Если влияет, то к чему эти пустые разглагольствования ? Если не влияет, зачем вообще нужны судьи ? Все просто, дело в том, что такие ангажированные философы, как Аршавин, готовы обсерать тех, кто винит судей в результатах игр, только тогда, когда результаты судейской работы выгодны для турнирного положения его клуба.
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Fialet
1653937755
Да ладно. Всё же ясно. Когда Зенит с отрывом впереди, вполне могут подарить очки нуждающимся вассалам. А если у Зенита отрыва не будет, вассалы гарантированно отдадут очки. Так же и судейство. Когда надо, Зениту помогут, когда Зенит и так впереди, могут для вида сделать ошибку против Зенита. Чтобы пустить пыль в глаза.
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nik55
1653937814
чипсоед отрабатывает деньги газсрема
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Павелий
1653938099
Аршавин, ну не позорься. Ты работаешь в Зените, а несёшь чушь,что Газпрос спонсор. С 2005 года ГОСУДАРСТВЕННАЯ компания Газпром - ВЛАДЕЛЕЦ футбольного клуба Зенит. И все эти псевдо отбирания очков фарм-клубами - это имитация честной борьбы.
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Вомбат
1653938844
Вы в своем уме, Аршавин? Какие конкуренты будут жаловаться на Сочи? У Зенита ближайщий конкурент как раз Сочи и есть. А вот тот клуб, за который болеют сектанты матушки Заремы, Зениту не конкурент. Так что, Аршавин, вы бы лучше помалкивали.
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Salt-N-Pepa
1653941040
Главный фарм зенита- спартак. Уже какой сезон исправно поставляет очки
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Spirit_78
1653982229
Это тоже хороший лайфхак: оказывать психологическое давление на указанные команды, чтобы они бились с Зенитом как в последний раз и убеждали коллективную футбольную Москву в том, что они не фарм-клубы. Понять коллективную Москву можно: если у самих толку ни на что не хватает - нужно подключать прикормленных журналюг и так называемых "экспертов". Этого "добра" у них как грязи, вся медийная сфера буквально кишит ими.
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