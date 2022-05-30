Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи» и «Нижний Новгород»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о теории, что отдельные команды якобы специально проигрывают петербуржцам.

«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород».

Однако судя по тому, что «Сочи» отнял пять очков у «Зенита», Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это всe больше такие заговоры.

И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. Но в целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать.

И с Дмитрием Андреевым [спортивным директором «Оренбурга»] тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер Марцел Личка. И я рад, что он сумел вывести эту команду в РПЛ.

Поэтому, думаю, что эти досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны. Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то еще что-то», – сказал Аршавин.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?