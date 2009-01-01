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Аршавин: «Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи» и «Нижний Новгород»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о теории, что отдельные команды якобы специально проигрывают петербуржцам.

«Конкуренты будут плакать, что «Зениту» будут отдавать очки «Оренбург», «Сочи», «Нижний Новгород».

Однако судя по тому, что «Сочи» отнял пять очков у «Зенита», Кержаков тоже обыграл «Зенит» с «Нижним Новгородом», «Оренбург», я думаю, тоже не будет сдаваться. Это всe больше такие заговоры.

И я хочу сказать по поводу «Оренбурга»: до этого наши команды не были особо связаны, кроме нашего якорного спонсора. Но в целом только в этом году именно в плане спорта мы стали в принципе сотрудничать.

И с Дмитрием Андреевым [спортивным директором «Оренбурга»] тоже созваниваемся. Мне очень симпатичен тренер Марцел Личка. И я рад, что он сумел вывести эту команду в РПЛ.

Поэтому, думаю, что эти досужие разговоры, надеюсь, что этим сезоном они точно развеяны. Но это в пользу бедных. Когда ты проигрываешь, ты ищешь то судей, то еще что-то», – сказал Аршавин.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6076

    Ганнибал Лектор 8 минут назад

    На редкость адекватные мысли, молодец Андрей Сергеевич.
    Только никому ты ничего не докажешь

    0
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    Рейтинг: +7493

    R_a_i_n 24 минуты назад

    Об этом только ленивый не говорит уже. Газпром-мечты сбываются)

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    Рейтинг: +2026

    spam2009 29 минут назад

    Аршавин режим Ванги что ли включил?

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