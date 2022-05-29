Анчелотти пообещал Пересу выиграть Примеру и ЛЧ после разгромного поражения от «Барсы»

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов и выиграл турнир.
Карло Анчелотти сдержал обещание перед президентом мадридцев Флорентино Пересом.
После крупного поражения от «Барселоны» (0:4) у Анчелотти и Переса прошла встреча. На ней главный тренер «Реала» сообщил, что уверен в своих игроках и пообещал, что клуб выиграет Примеру и ЛЧ.
- Анчелотти в рекордный 4-й раз победил в ЛЧ как тренер.
- «Реал» выиграл 5 из 9 последних розыгрышей ЛЧ.
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Источник: Marca