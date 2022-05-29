«Локомотив» показал лучшие голы весенней части сезона

Пресс-служба «Локомотива» подготовила нарезку лучших голов команды весной. Для ролика выбраны десять мячей.

«Разнообразные атаки, хладнокровие в дуэлях с голкиперами и чeтко разыгранные стандарты», – подписали видео москвичи.

«Локомотив» финишировал в РПЛ 6-м.

Команду по ходу сезона покинули главные тренеры Марко Николич и Маркус Гисдоль.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?