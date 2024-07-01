Стало известно, какие условия предлагает «Локомотив» Миранчуку по новому контракту

«Локомотив» пытается сохранить в команде российского полузащитника Антона Миранчука.
По сведениям СМИ, «Локомотив» готов платить своему воспитаннику 1,6 млн евро в год по новому двухлетнему трудовому соглашению. Сторона футболиста отклонила данное предложение. Миранчук и его окружение рассчитывает на оклад в размере 2 млн евро за сезон и контракт по схеме «2+1».
Интерес к полузащитнику проявляют клубы из ОАЭ.
- Напомним, что действующий контракт Миранчука и «Локомотива» истек. Футболист является свободным агентом. При этом Антон находится на сборе железнодорожников.
- В завершившемся сезоне россиянин отметился 8 голами и 7 ассистами в 38 поединках за «Локомотив».
- Команда Михаила Галактионова заняла 4 место в РПЛ.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова