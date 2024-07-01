Стало известно, какие условия предлагает «Локомотив» Миранчуку по новому контракту

«Локомотив» пытается сохранить в команде российского полузащитника Антона Миранчука.

По сведениям СМИ, «Локомотив» готов платить своему воспитаннику 1,6 млн евро в год по новому двухлетнему трудовому соглашению. Сторона футболиста отклонила данное предложение. Миранчук и его окружение рассчитывает на оклад в размере 2 млн евро за сезон и контракт по схеме «2+1».

Интерес к полузащитнику проявляют клубы из ОАЭ.