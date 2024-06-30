«Мне стыдно»: Даку высказался о скандальной выходке на Евро-2024

Форвард сборной Албании Мирлинд Даку прокомментировал свой скандальный поступок на Евро-2024.

Игрок получил 2 матча дисквалификации на Евро-2024.

Причина – оскорбления сербов и македонцев после матча против Хорватии (2:2).

Даку выступает в РПЛ за «Рубин».

– Безусловно, эта неделя выдалась очень тяжелой. Столкнулся с давлением, с которым я прежде не сталкивался. Оказался в центре скандала, за что мне очень стыдно. Я не хотел спровоцировать такую ситуацию, не говоря уже о том, что она вызвала большой ажиотаж в медиа.

Все вышло из-под контроля. После подобного я всегда начинаю себя накручивать, эти мысли и переживания не покидают меня.

– В СМИ фигурировала информация про выкрики в адрес Сербии, хотя видеоподтверждения этому нет. Расскажи, как было на самом деле?

– Ничего про Сербию я действительно не кричал и не говорил. Но важнее, что я вообще не должен был произносить подобные слова в адрес какой-либо из наций. Такое просто недопустимо. Это ужасный поступок, и он меня не красит.

После случившегося федерация футбола Сербии не направляла официальных претензий в УЕФА. То есть конкретно ко мне не было претензий. Но повторю, что эта ситуация меня не красит. Я сожалею и извиняюсь перед всеми, кого задел этот поступок.