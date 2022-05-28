«Есть вещи, которые нефть не может купить». Фанаты «Ливерпуля» потроллили «ПСЖ» перед финалом ЛЧ в Париже

Болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» разместили в Париже баннер, адресованный «ПСЖ».
«Есть вещи, которые нефть не может купить», – написано на баннере, где изображены титулы Лиги чемпионов «Ливерпуля».
- «ПСЖ» выигрывал Кубок обладателей кубков в 1996 году и Кубок Интертото в 2001 году.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры «Ливерпуль» – «Реал».
- Ливерпульцы последний раз брали ЛЧ 3 года назад.
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Источник: твиттер Metaratings