«Есть вещи, которые нефть не может купить». Фанаты «Ливерпуля» потроллили «ПСЖ» перед финалом ЛЧ в Париже

Болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» разместили в Париже баннер, адресованный «ПСЖ».

«Есть вещи, которые нефть не может купить», – написано на баннере, где изображены титулы Лиги чемпионов «Ливерпуля».

«ПСЖ» выигрывал Кубок обладателей кубков в 1996 году и Кубок Интертото в 2001 году.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры «Ливерпуль» – «Реал».

Ливерпульцы последний раз брали ЛЧ 3 года назад.

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