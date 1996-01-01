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«Есть вещи, которые нефть не может купить». Фанаты «Ливерпуля» потроллили «ПСЖ» перед финалом ЛЧ в Париже

Болельщики «Ливерпуля» перед финалом Лиги чемпионов против «Реала» разместили в Париже баннер, адресованный «ПСЖ».

«Есть вещи, которые нефть не может купить», – написано на баннере, где изображены титулы Лиги чемпионов «Ливерпуля».

  • «ПСЖ» выигрывал Кубок обладателей кубков в 1996 году и Кубок Интертото в 2001 году.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры «Ливерпуль»«Реал».
  • Ливерпульцы последний раз брали ЛЧ 3 года назад.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: твиттер Metaratings

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