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Слуцкий планировал пригласить на открытие своего стадиона Акинфеева, Головина и Дзюбу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о нереализованной идее, связанной с открытием его стадиона в Волгограде.

«Стадион уже построили, он функционирует с января. Там невероятная атмосфера. 23-го числа я планировал сделать интересное открытие стадиона.

Думаю, что идея уже не реализуется, но дали согласие принять участие в матче-открытии братья Березуцкие, Акинфеев, Головин, Дзагоев, Дзюба, Шатов и так далее.

Была идея объединить три поколения футболистов, с которыми я работал. Сделать турнир именно для ребят, которые есть в школе.

Я безумно счастлив, что построил его. Это больше тренировочный центр. Мне очень приятно, что ребятам там нравится, они не хотят покидать его», – отметил Слуцкий.

  • Стадион получил название «Бомбонера».
  • Итоговая стоимость проекта составила 135 миллионов рублей.

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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