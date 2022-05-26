Глава Ла Лиги Тебас: «ПСЖ» убьет французский чемпионат, если его не остановить»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в очередной раз раскритиковал «ПСЖ».

«ПСЖ» убивает Лигу 1. Есть правила УЕФА, которые должны решать подобные проблемы, но если не остановить «ПСЖ», то он убьет французский чемпионат», – сказал Тебас.

Ранее глава Ла Лиги называл новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» «оскорблением футбола».

Руководство Примеры уже пожаловалось на парижский клуб в УЕФА и Евросоюз.

Мбаппе заключил с «ПСЖ» контракт до 2025 года.

Француз сможет заработать 471 миллион евро за 3 сезона.

Ожидалось, что 23-летний форвард присоединится к «Реалу» на правах свободного агента.

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