«Рома» – шестая команда, с которой Моуринью выиграл трофей

Автор статьи не понимает о чем пишет. Бенфикой Моур руководил 9 матчей. Что он с ней должен быть выиграть. Лейрия при Моуре заняла самое высокое место в чемпионате Португалии но так то команда из подвала уровня ФНЛ. А Тоттенхем проклят ))
«Рома» в финале Лиги конференций победила «Фейеноорд» со счетом 1:0.
Жозе Моуринью в дебютном сезоне выиграл первый трофей с римской командой.
Всего за карьеру португалец брал 26 титулов с шестью клубами – «Ромой», «Интером», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Порту».
При этом Моуринью не удалось выиграть ни одного турнира с «Бенфикой», «Лейрией» и «Тоттенхэмом».
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?