«Рома» – шестая команда, с которой Моуринью выиграл трофей

«Рома» в финале Лиги конференций победила «Фейеноорд» со счетом 1:0.

Жозе Моуринью в дебютном сезоне выиграл первый трофей с римской командой.

Всего за карьеру португалец брал 26 титулов с шестью клубами – «Ромой», «Интером», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реалом» и «Порту».

При этом Моуринью не удалось выиграть ни одного турнира с «Бенфикой», «Лейрией» и «Тоттенхэмом».

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