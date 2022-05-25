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  • Изидор – об РПЛ: «Открыл для себя чемпионат очень хорошего уровня. Не хочу уходить из «Локо»

Изидор – об РПЛ: «Открыл для себя чемпионат очень хорошего уровня. Не хочу уходить из «Локо»

25 мая 2022, 21:44

Нападающий Вильсон Изидор заявил, что не собирается уходить из «Локомотива».

– Ты думал о возвращении во Францию?

– Нет. Мы обсуждали это с моей семьей, потому что они были обеспокоены. Но я не хотел уходить. Клуб мне доверяет, мне нравится чемпионат с инфраструктурой очень высокого уровня. Клуб придает мне большую уверенность, и я не думаю, что уйду сразу.

– Даже зная, что российские клубы точно не смогут сыграть в еврокубках в следующем сезоне?

– Это трудное решение, потому что я хочу играть в еврокубках. Я пришел в такой большой клуб, как «Локомотив», чтобы участвовать в этих соревнованиях.

Нужно будет посмотреть, останется ли ситуация такой в долгосрочной перспективе. Но пока здесь я чувствую себя хорошо. Я открыл для себя чемпионат очень хорошего уровня.

  • Француз в январе перешел в «Локо» за 3,5 миллиона евро.
  • Изидор забил 7 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Изидор Вильсон
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