Гендиректор «Зенита» Медведев назвал топ-3 лучших игроков сезона РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, каких футболистов считает лучшими в завершившемся розыгрыше чемпионата России.
«Лучшие игроки прошедшего сезона? Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Малком», – сказал Медведев.
- Акинфеев провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ и пропустил 28 голов, в 13 встречах отыграв на ноль.
- Сантос сделал 2 результативные передачи в 27 играх Премьер-лиги.
- Малком забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 24 матчах российского чемпионата.
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Источник: «РБ Спорт»