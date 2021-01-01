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Гендиректор «Зенита» Медведев назвал топ-3 лучших игроков сезона РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, каких футболистов считает лучшими в завершившемся розыгрыше чемпионата России.

«Лучшие игроки прошедшего сезона? Игорь Акинфеев, Дуглас Сантос, Малком», – сказал Медведев.

  • Акинфеев провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ и пропустил 28 голов, в 13 встречах отыграв на ноль.
  • Сантос сделал 2 результативные передачи в 27 играх Премьер-лиги.
  • Малком забил 8 голов и отдал 6 ассистов в 24 матчах российского чемпионата.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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