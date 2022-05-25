Где смотреть «Рома» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 25 мая

«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций.
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- Игра состоится в среду, 25 мая.
- Встреча пройдет в Тиране на «Арене Комбетаре».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома – Фейеноорд
- Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Рома – Фейеноорд
- Победа «Ромы» – 2.34
- Ничья – 3.45
- Победа «Фейеноорда» – 3.10
Источник: «Бомбардир»