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Где смотреть «Рома» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций 25 мая

«Рома» и «Фейеноорд» сыграют в финале Лиги конференций.

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  • Игра состоится в среду, 25 мая.
  • Встреча пройдет в Тиране на «Арене Комбетаре».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рома – Фейеноорд

Ставки на матч Рома – Фейеноорд

Коэффициенты:

  • Победа «Ромы» – 2.34
  • Ничья – 3.45
  • Победа «Фейеноорда» – 3.10

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Источник: «Бомбардир»

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23.05.2022 23:58
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