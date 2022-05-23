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  • Губерниев: «Слуцкий остается в «Рубине»? Борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана ждет»

Губерниев: «Слуцкий остается в «Рубине»? Борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана ждет»

23 мая 2022, 18:10
4

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с «Рубином», который оставил Леонида Слуцкого главным тренером, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Слуцкий остаeтся в «Рубине», все идeт по плану! Борьба за выживание в любительской лиге Татарстана ждeт «Рубин», – написал журналист.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре РПЛ «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. ФНЛ Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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jek718875
1653323595
Что он на него так окрысился
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CSKA471
1653325559
Давно литГуберриев стал футбольным обозревателем
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Bozigit
1653330272
Футбол не биатлон.
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zigbert
1653375349
Прежде чем критиковать, взял бы и возглавил какой нибудь клуб.
Ответить
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