Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

Губерниев: «Слуцкий остается в «Рубине»? Борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана ждет»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с «Рубином», который оставил Леонида Слуцкого главным тренером, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Слуцкий остаeтся в «Рубине», все идeт по плану! Борьба за выживание в любительской лиге Татарстана ждeт «Рубин», – написал журналист.

  • «Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.
  • С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.
  • В последнем туре РПЛ «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Рубин» терять нельзя». Десять клубов РПЛ проголосовали за мораторий на невылет 20
Сайманов: «У игроков будут большие запросы по зарплатам. Они и дальше живут в мыльном пузыре» 4
Сайманов: «Мне кажется, что Тальби и Абильдгор покинут «Рубин»
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:10
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +322

    fakeid 44 минуты назад

    тварь. чтоб тебе биатлонисты лыжу в ж0пу засунули.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11