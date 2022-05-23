Губерниев: «Слуцкий остается в «Рубине»? Борьба за выживание в ЛФЛ Татарстана ждет»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев не согласен с «Рубином», который оставил Леонида Слуцкого главным тренером, несмотря на вылет в ФНЛ.

«Слуцкий остаeтся в «Рубине», все идeт по плану! Борьба за выживание в любительской лиге Татарстана ждeт «Рубин», – написал журналист.

«Рубин» не был в ФНЛ с 2002 года.

С тех пор казанцы дважды выигрывали РПЛ, выступали в Лиге чемпионов.

В последнем туре РПЛ «Рубин» уступил «Уфе» (1:2). Для спасения от прямого вылета казанцам хватало ничьей.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?