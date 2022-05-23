Дзюба в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром «Зенита» по итогам сезона

Нападающий Артем Дзюба в пятый раз стал лучшим бомбардиром «Зенита» по итогам сезона.

Дзюба сегодня объявил об уходе из «Зенита».

Он провел в петербургском клубе 7 лет: 249 матчей, 108 голов, 70 ассистов.

На россиянина претендуют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и клубы США и Канады.

33-летний форвард в четвертый раз подряд забил больше всех голов в клубе за один сезон.

Дзюба становился лучшим бомбардиром «Зенита» в следующих сезонах:

Сезон-2015/16, 23 гола.

Сезон-2018/19: 13 мячей.

Сезон-2019/20: 21 мяч.

Сезон-2020/21: 22 гола.

Сезон-2021/22: 13 мячей.

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