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Дзюба в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром «Зенита» по итогам сезона

Нападающий Артем Дзюба в пятый раз стал лучшим бомбардиром «Зенита» по итогам сезона.

  • Дзюба сегодня объявил об уходе из «Зенита».
  • Он провел в петербургском клубе 7 лет: 249 матчей, 108 голов, 70 ассистов.
  • На россиянина претендуют «Црвена Звезда», «Фенербахче» и клубы США и Канады.

33-летний форвард в четвертый раз подряд забил больше всех голов в клубе за один сезон.

Дзюба становился лучшим бомбардиром «Зенита» в следующих сезонах:

  • Сезон-2015/16, 23 гола.
  • Сезон-2018/19: 13 мячей.
  • Сезон-2019/20: 21 мяч.
  • Сезон-2020/21: 22 гола.
  • Сезон-2021/22: 13 мячей.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»

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