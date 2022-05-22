«Торпедо» показало чемпионскую раздевалку. Директор ходил с сигарой и чуть не сломал стол

Пресс-служба «Торпедо» показала чемпионскую команду команды после победы в сезоне ФНЛ. В начале с речью выступил главный тренер Александр Бородюк.
Затем генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов ударил по массажному столу, едва его не сломав.
- «Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.
- В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.
- 2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал «Торпедо»