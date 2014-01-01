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«Торпедо» показало чемпионскую раздевалку. Директор ходил с сигарой и чуть не сломал стол

Пресс-служба «Торпедо» показала чемпионскую команду команды после победы в сезоне ФНЛ. В начале с речью выступил главный тренер Александр Бородюк.

Затем генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов ударил по массажному столу, едва его не сломав.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2520

    Беспонтий 35 минут назад

    что то рано порадовался возвращению легендарной команды

    по всему нас ждёт ещё одно сборище как бы столичных
    но одичавших маргиналов

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