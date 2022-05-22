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  • «Торпедо» показало чемпионскую раздевалку. Директор ходил с сигарой и чуть не сломал стол

«Торпедо» показало чемпионскую раздевалку. Директор ходил с сигарой и чуть не сломал стол

22 мая 2022, 18:36
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Пресс-служба «Торпедо» показала чемпионскую команду команды после победы в сезоне ФНЛ. В начале с речью выступил главный тренер Александр Бородюк.

Затем генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов ударил по массажному столу, едва его не сломав.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Торпедо
Комментарии (1)
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Беспонтий
1653234925
что то рано порадовался возвращению легендарной команды по всему нас ждёт ещё одно сборище как бы столичных но одичавших маргиналов
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