«Торпедо» показало чемпионскую раздевалку. Директор ходил с сигарой и чуть не сломал стол

Пресс-служба «Торпедо» показала чемпионскую команду команды после победы в сезоне ФНЛ. В начале с речью выступил главный тренер Александр Бородюк.

Затем генеральный директор «Торпедо» Денис Маслов ударил по массажному столу, едва его не сломав.

«Торпедо» не играло в РПЛ с 2015 года.

В 2014 году «Торпедо» вывел в РПЛ тоже Александр Бородюк.

2-я прямая путевка в РПЛ досталась «Факелу».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?