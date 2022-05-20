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Президент Ла Лиги Тебас уверен в переходе Мбаппе в «Реал»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не верит, что «ПСЖ» сможет сохранить нападающего Килиана Мбаппе.

«Думаю, что Мбаппе перейдет в «Реал». Если бы он хотел продлить контракт с «ПСЖ», то уже сделал бы это. Хотя я могу ошибаться.

«ПСЖ» предложил Мбаппе 300 миллионов евро подписного бонуса и зарплату 100 миллионов в год после уплаты налогов? Клуб в этом сезоне тратит на зарплаты 650 миллионов евро, у них убытки 300 миллионов. Такое предложение просто нереально», – сказал Тебас.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Форвард должен объявить решение о своем будущем в воскресенье.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Cope

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