Петржела – о Дзюбе: «В Сербии таких игроков не любят»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форварду Артему Дзюбе лучше продолжить карьеру в Турции, чем в Сербии.

«Я не верю в то, что Дзюба уйдeт в Сербию. Там таких игроков не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные футболисты. А Дзюба не такой. Поэтому не уверен, что он пойдeт туда.

Вполне можно перейти в Турцию. Почему нет? В России, конечно, можно поиграть в других клубах. Но в «Зените» уже требуют других качеств. Только на Дзюбу им сложно играть», – сказал Петржела.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?