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Петржела – о Дзюбе: «В Сербии таких игроков не любят»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что форварду Артему Дзюбе лучше продолжить карьеру в Турции, чем в Сербии.

«Я не верю в то, что Дзюба уйдeт в Сербию. Там таких игроков не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные футболисты. А Дзюба не такой. Поэтому не уверен, что он пойдeт туда.

Вполне можно перейти в Турцию. Почему нет? В России, конечно, можно поиграть в других клубах. Но в «Зените» уже требуют других качеств. Только на Дзюбу им сложно играть», – сказал Петржела.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +7481

    R_a_i_n 10 минут назад

    Зюбу вообще нигде не любят.

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    Рейтинг: +24650

    vladimir-7 48 минут назад

    Ну Петржела и выдал, Сербии нужны быстрые и техничные игроки. А Турция
    стоячая команда, ей нужны только игроки, пасущиеся в штрафной, как Дзюба.

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