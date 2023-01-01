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РФС не будет менять арбитра матча «Рубин» – «Уфа»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев сообщил, что изменений в судейской бригаде, назначенной на игру 30-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой», не планируется.

«Назначение арбитров на матчи находится исключительно в компетенции Российского футбольного союза. В заключительном туре пять из восьми матчей имеют существенное турнирное значение, поэтому при выборе бригад арбитров должен учитываться комплекс факторов.

Однако клубы не в праве вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью. [Сергей] Иванов – один из лучших рефери России, он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасев и другие лучшие арбитры мира.

Уверены в том, что он качественно проведeт предстоящую встречу», – сказал Каманцев.

  • У Иванова был конфликт с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
  • Если казанцы проиграют в 30-м туре «Уфе», то вылетят из РПЛ.
  • Встреча состоится в субботу, 21 мая, в 17:00 мск.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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