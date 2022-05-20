Агент Сафонов: «Очевидно, что между Семаком и Дзюбой что-то произошло. Вывести из себя Семака – это надо уметь»

Агент Алексей Сафонов высказался о ситуации с продлением контракта нападающего Артема Дзюбы с «Зенитом».
«Очевидно, что Семак на него не очень рассчитывает, между ними явно что-то произошло. Вывести из себя Семака – это надо уметь. Поэтому, думаю, надо уезжать», – сказал Сафонов.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Советский спорт»