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Агент Сафонов: «Очевидно, что между Семаком и Дзюбой что-то произошло. Вывести из себя Семака – это надо уметь»

Агент Алексей Сафонов высказался о ситуации с продлением контракта нападающего Артема Дзюбы с «Зенитом».

«Очевидно, что Семак на него не очень рассчитывает, между ними явно что-то произошло. Вывести из себя Семака – это надо уметь. Поэтому, думаю, надо уезжать», – сказал Сафонов.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

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Источник: «Советский спорт»

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