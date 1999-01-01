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Кавазашвили: «Сейчас для Дзюбы оптимальный вариант – уехать в Китай»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Как полагаете, что выберет Дзюба - продлит контракт с «Зенитом», перейдет в другой клуб РПЛ или отправится в «Црвену Звезду»?

– Я же не колдун и не экстрасенс, залезть в голову Дзюбе не могу. Не знаю, какое он примет решение.

То, что в стартовом составе «Зенита» ему уже нет места, думаю, Артем и сам прекрасно понимает. Скоро 34, возраст начинает сказываться на игре. Вот вышел на полчаса со «Спартаком» – и ничем не выделялся.

На мой взгляд, сейчас оптимальный вариант для Дзюбы – отправиться в Китай. Его ведь в свое время туда приглашали. Если интерес сохранился – почему бы не уехать?

Деньги в тех краях платят большие, а чемпионат поспокойнее, чем в России и даже в Сербии, где с Дзюбой точно никто церемониться не станет.

Это в России его оберегают, а там соперники будут буцкать так, что мало не покажется.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64285

    portero 43 минуты назад

    жить? потому как в плане игрока, там он не нужен....

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