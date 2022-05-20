«Челси» выиграл всего 2 из 8 последних матчей

В перенесенной игре 27-го тура АПЛ «Челси» на своем поле не смог победить «Лестер» – ничья 1:1.

Команда Томаса Тухеля выиграла всего два из восьми последних матчей – против «Вест Хэма» (1:0) и «Лидса» (3:0).

«Челси» за тур до конца чемпионата идет на 3-м месте в лиге.

Лондонцам осталось сыграть с «Уотфордом» (22 мая).

Команда в этом сезоне проиграла «Ливерпулю» в финалах Кубка лиги и Кубка Англии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?